PSG : Marquinhos trouve normal le déluge de critiques tombé sur le PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Marquinhos (capitaine du PSG après la victoire contre Lille qui permet à Paris de devenir champion d’automne) : « Je pense qu'on s'est rassuré. On avait besoin de faire un bon match et de gagner après ces deux défaites de suite. On a mis la bonne intensité dans le match pour retrouver la victoire devant nos supporters. Les critiques par rapport aux deux défaites ont été justes. Il faut qu’on reste tranquille et qu’on garde les pieds sur terre (...) Je pense que les gens attendent beaucoup de Paris. On veut travailler pour donner cette sensation à tout le monde (...) Un joueur qui n’est pas titulaire, s’il est content, il y a un problème. Mais il faut respecter les choix du coach et les joueurs sur le terrain. Qu’ils continuent de travailler. Les joueurs qui méritent de jouer joueront. »