PSG : Marquinhos en sentinelle, un danger pour Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Amoindri à plusieurs niveaux, non renforcé à ce poste spécifique au mercato, le Paris Saint-Germain a pourtant pris la mesure de son adversaire au milieu de terrain, ce mardi à Manchester.

Une véritable démonstration puisque Marquinhos, qui avait explosé en vol à Liverpool en début de saison, a non seulement été un premier relanceur de qualité, mais il a surtout éteint Paul Pogba. De quoi faire dire aux nombreux observateurs que Thomas Tuchel a enfin trouvé son « 6 », et qu’il avait parfaitement raison d’insister avec le Brésilien à ce poste. Toutefois, ce n’est pas forcément l’avis d’un spécialiste de ce secteur de jeu, Edouard Cissé. Pour l’ancien parisien et monégasque notamment, l'ex de la Roma a certes fait son match, mais se priver de ses qualités en défense est aussi dommageable.

« Il est meilleur à deux devant la défense, il aime les duels et a besoin de se dépenser. Sentinelle c’est un poste difficile, à moins d’être Thiago Motta. Marquinhos est un mec en or pour Tuchel, qui doit être ravi de l’avoir. Il sait qu’il est intelligent, toujours prêt à rendre service à l’équipe. Mais c’est un super défenseur central, ce serait dommage qu’il n’évolue plus qu’au milieu », a prévenu Edouard Cissé dans les colonnes de L’Equipe. Un rappel loin d’être inutile puisque, pour mémoire, dans un match plus défensif, Marquinhos avait été impérial lors du match retour face à Liverpool au Parc des Princes.