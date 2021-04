PSG : Marquinho définitivement forfait contre Munich

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino avait laissé planer le doute concernant la présence de Marquinhos dans le groupe du PSG contre le Bayern Munich. La réponse est cette fois tombée.

Blessé lors du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, match durant lequel il avait marqué le deuxième but parisien avant de quitter la pelouse quelques minutes plus tard, Marquinhos ne sera pas présent pour la rencontre retour ce mardi au Parc des Princes. Si Mauricio Pochettino avait expliqué ce lundi midi en conférence de presse que le défenseur et capitaine du PSG pourrait éventuellement être sur le banc, plusieurs sources confirment que cela ne sera finalement pas le cas, et que Marquinho est donc définitivement forfait.