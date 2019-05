PSG : Marketing et horaire d’entrainement, les demandes à la Neymar de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé n’a pas pris la parole pour rien ce dimanche, lorsqu’il a reçu le trophée de meilleur joueur de Ligue 1.

En l’absence de ses dirigeants, qui n’étaient pas au rendez-vous, et aussi sans Neymar, qui a préféré Rihanna, l’attaquant du PSG a fait passer un énorme message. Désireux d’avoir plus de responsabilités, et prêt à aller les chercher dans un autre club, le champion du monde français sait ce qu’il veut. Et selon Le Parisien, il ne s’agit pas forcément d’un transfert, ni même d’un nouveau contrat avec un salaire revu à la hausse. Bien évidemment, cela peut entrer en ligne de compte, mais le quotidien francilien l’assure, Kylian Mbappé veut un véritable droit de regard sur ce qui se passe au sommet du club, à l’image de ce dont bénéficie Neymar.

« Désormais, le meilleur buteur du championnat veut exercer son influence dans tous les domaines de la vie de son équipe. Et pour lui, rien n’est anecdotique. Ni le choix des horaires d’entraînement sur lequel pèse régulièrement le clan brésilien, ni les choix tactiques de Thomas Tuchel, ni l’identité du tireur des pénaltys, ni la place qu’il occupe dans les opérations de promotion du club », a livré le journal qui suit de près le PSG, et pour qui c’est véritablement open-bar pour les joueurs influents en ce qui concerne la gestion de certains aspects de l’équipe. Et Kylian Mbappé a bien l’intention d’avoir son mot à dire désormais.