PSG : Marco Verratti absent plusieurs semaines selon Tuchel !

Dans : PSG, Ligue 1.

Remplacé sur blessure par Julian Draxler à la 19e minute du match PSG-Guingamp, Marco Verratti a d'abord regardé la suite du match sur le banc de touche parisien, avant de finalement rejoindre les vestiaires en boitant très bas et cela bien avant la pause. Et dans la foulée de cette rencontre, malgré l'impressionnant 9-0, Thomas Tuchel a confié sa très grosse inquiétude concernant son milieu de terrain italien. « Je pense que c’est assez grave et que Marco sera absent plusieurs semaines », a indiqué, sur BeInSports, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. Selon Canal+, Marco Verratti a été conduit à l'hôpital victime d'une entorse, mais les propos de Thomas Tuchel semblent plus pessimistes.

Pour mémoire, le PSG ira défier Manchester United à Old Trafford le 12 février prochain. Le compte à rebours est donc déjà déclenché à Paris où la pénurie de milieux de terrain s'aggrave. Adrien Rabiot peut probablement se préparer à rejoindre d'urgence le groupe pro, lui qui a été envoyé avec la réserve du Paris Saint-Germain cette semaine sur ordre de la direction du club de la capitale.