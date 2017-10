PSG : Mais qu’est-ce que Lucas fait encore là ? Alex s’interroge

Dans : PSG, Mercato.

Après les signatures de Neymar et de Kylian Mbappé cet été, on a beaucoup parlé de Julian Draxler et d'Angel Di Maria comme principales victimes du mercato au Paris Saint-Germain.

Certes, leurs temps de jeu va forcément diminuer. Mais au vu du calendrier du club francilien, les deux milieux offensifs auront un rôle à jouer cette saison. Ce qui n’est pas forcément le cas pour tout le monde… Demandez donc à Lucas qui, en huit journées de championnat, ne compte que deux petites apparitions pour 38 minutes de jeu au total. Autant dire que la saison risque d’être longue pour le Brésilien, à qui l’ancien Parisien Alex conseille d'autres destinations.

« A la place de Lucas, je serais déjà parti pour faire mon trou ailleurs, a conseillé dans L’Equipe celui que l’on surnommait "Le Tank". Le football espagnol pourrait bien lui convenir. Il pourrait profiter des espaces pour faire parler sa vitesse et sa technique. Même si l’Angleterre ne semble pas propice, je l’aurais bien vu à Arsenal. Ils jouent un football propre, plus technique. Il avait des contacts, je crois. Ce serait une bonne option pour lui cet hiver. » Etant donné que le PSG a besoin de vendre pour respecter le fair-play financier, Lucas ne sera pas retenu. Reste à savoir si l’ailier de 25 ans ouvrira la porte à un départ cet hiver.