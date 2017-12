PSG : Mahrez remplacé par Ben Arfa au mercato, le scénario prend forme

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Resté à Leicester l’été dernier, Riyad Mahrez n’avait pas réussi à trouver un club capable de mettre le paquet sur lui, malgré les qualités indéniables du meilleur joueur de Premier League en 2015-16. Une fois encore, le marché des transferts va débuter et les rumeurs vont fleurir sur l’international algérien. Comme souvent, c’est Arsenal qui est annoncé parmi les prétendants les plus motivés, avec, selon Le Buteur, une offre possible à hauteur de 50 ME pour convaincre les Foxes de lâcher leur meneur de jeu.

Un montant qui, s’il se confirmait, serait suffisant pour obliger l’ex-champion d’Angleterre à laisser filer un joueur qui ne compte pas prolonger. L’argent récupéré pourrait servir à boucler plusieurs dossiers, et notamment l’arrivée d’Hatem Ben Arfa, qui a récemment repris contact avec son ancien coach Claude Puel, désormais en charge à Leicester.