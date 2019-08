PSG : Madrid, le jouet de Zahavi et Neymar pour exciter le Barça ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En l'espace de 24 heures, des médias espagnols et anglais ont affirmé que le Real Madrid était désormais le grandissime favori pour accueillir Neymar lors de ce mercato, Florentino Perez et Zinedine Zidane étant même disposés à mettre Luka Modric, Ballon d'Or en titre, et 120ME dans une transaction avec le PSG. Mais pour SoccerLink, tout cela est une fuite fictive organisée par Pini Zahavi et le père de Neymar afin de pousser le FC Barcelone à faire une vraie offre sérieuse au Paris Saint-Germain. Pour le média spécialisé, Zinedine Zidane ne veut pas entendre parler de Neymar dans son effectif, et le président du Real Madrid ne prendra pas le risque de s'opposer à son entraîneur, qu'il a fait revenir sur le banc des Merengue e échange d'une liberté totale dans ses choix au mercato.

« L'une des raisons qui ont poussé Zidane à partir du Real est sa mésentente avec Perez sur la stratégie de recrutement. L'une des raisons qui l'ont poussé à revenir : les pleins pouvoir au mercato. Deux priorités : Pogba et Mbappé. Zidane n'a jamais réclamé Neymar au Real. Il ne colle pas avec ce qu'il recherche. Perez en rêve et, tour comme l'an dernier déjà, aimerait le recruter. Z.Z lui a déjà signifié qu’il n’hésiterait pas à partir de nouveau si les engagements pris n'étaient pas respectés. Zahavi et Neymar SR souhaitent se servir de l'intérêt de Perez pour que le FC Barcelone se bouge concrètement », précise SoccerLink, qui réfute totalement l'idée de voir Neymar sous le maillot du Real Madrid cette saison.