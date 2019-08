PSG : Madrid et Zidane prêts au coup de folie pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si cela n'a probablement rien à avoir avec le nul concédé samedi face à Valladolid en Liga, le Real Madrid semble vouloir passer à la vitesse supérieure dans le dossier Neymar. Et c'est Sport qui affirme ce dimanche que Florentino Perez et Zinedine Zidane seraient désormais prêts à lâcher une offre colossale et tout en cash à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi pour aboutir à un accord rapide. Le média barcelonais, qui tremble à l'idée de voir la star brésilienne du Paris Saint-Germain rejoindre le rival madrilène, affirme que le président du Real Madrid a fait valider par une institution financière la proposition qu'il va transmettre aux dirigeants du PSG, Florentino Perez ayant de bons contacts avec NAK et même l'Emir du Qatar.

Juni Calafat, émissaire du Real Madrid dans le dossier Neymar, serait actuellement à Paris et les choses pourraient s'accélérer dans les prochaines heures affirme même Sport. Car le Paris SG ne cache pas son désir d'aboutir rapidement à une solution, alors que l'on entre dans l'ultime semaine du mercato. Et si en plus le PSG peut faire souffrir le Barça en vendant Neymar aux Merengue, alors Leonardo ne trainera pas à valider cette offre en cash dont le montant n'est toutefois pas dévoilé par Sport.