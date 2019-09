PSG : Madrid chouchoute Al-Khelaïfi pour mieux lui chiper Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si le Real Madrid s’est renseigné auprès du Paris Saint-Germain dans le dossier Neymar cet été, il est évident que la priorité absolue du club merengue se nomme Kylian Mbappé. Zinedine Zidane est totalement fan du Français, et souhaite en faire sa star offensive le plus rapidement possible. Assurément, il ne sera pas chose aisée de recruter le champion du monde, mais le Real Madrid a un argument de poids par rapport aux autres écuries européennes : des relations privilégiées avec le Paris Saint-Germain et notamment son président Nasser Al-Khelaïfi.

A en croire les informations obtenues par RMC Sport, le transfert facilité de Keylor Navas à Paris cet été avait notamment pour but de réchauffer encore un peu plus les relations entre le président francilien et son homologue Florentino Pérez. Les deux hommes sont très « amis » selon la radio, depuis les négociations concernant Carlo Ancelotti en 2013. Un contact privilégié auquel le Real Madrid tient énormément afin de recruter Kylian Mbappé, si possible dès juin 2020. Reste à voir si cela suffira, car il semble totalement inenvisageable de voir le PSG céder Neymar et Kylian Mbappé le même été. Et comme le Brésilien demandera certainement une nouvelle fois à partir, le transfert du Français pourrait attendre un an de plus.