PSG : Macron le voulait à l'OM, Mbappé le matraque

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OM.

Supporter affirmé de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron a passé beaucoup de temps auprès des Bleus après la finale de la Coupe du Monde, puis au retour des Bleus en France, au point même de provoquer quelques critiques. Mais dans France-Football, Kylian Mbappé, attaquant de l'équipe de France et du PSG, désigné meilleur jeune joueur du Mondial en Russie, avoue que le Président de la République a plaidé la cause de l'OM concernant l'avenir de Kylian Mbappé.

Cependant, ce dernier a très rapidement calmé le rêve d'Emmanuel Macron sur ce thème d'un transfert éventuel à l'Olympique de Marseille dans le futur. « Il (Ndlr : Emmanuel Macron) a même réussi à placer qu'il faudrait que j'aille jouer un jour à Marseille. Je lui ai répondu que c'était irréalisable ! », a expliqué, dans l'hebdomadaire footballistique, Kylian Mbappé, qui ferme totalement la porte à un avenir marseillais. Il est vrai que même sans parler de concurrence entre l'OM et le PSG, la star du foot français n'a plus un salaire et un prix de transfert aux normes marseillaises.