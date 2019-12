PSG : Machine à buts et à fric, le Real bave devant Mbappé

Dans : PSG.

Cette semaine, Kylian Mbappé a encore une fois été brillant en Ligue des Champions lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Galatasaray (5-0), avec un but et deux passes décisives.

Même s’il a été gêné par quelques blessures en début de saison, le champion du Monde garde toujours des statistiques d’un très grand joueur. Auteur de treize réalisations et de sept passes en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l'international français est parti sur des bases impressionnantes. Preuve qu’il avance d’année en année. Une progression que le Real Madrid suit forcément de très près. Désireux de recruter Mbappé avant la fin de son contrat au PSG, qui court jusqu'en 2022, le club espagnol sait que Paris ne lui fera aucun cadeau, surtout que le Qatar veut construire le futur du PSG autour de Mbappé, plutôt qu'autour de Neymar. Malgré tout, le Real ne lâchera jamais l'affaire, comme l'explique Ok Diario.

« Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real Madrid. Pas seulement au niveau sportif, mais aussi d’un point de vue financier, marketing, et stratégique. Ce serait la signature idéale pour faire un bond en avant. Les Merengue feront tout pour essayer de rendre viable et possible ce transfert du Français au Real. Les dirigeants travaillent sur tous les scénarios possibles dans une négociation qui semble très compliquée. Pendant ce temps, l'atmosphère dans le vestiaire du PSG est de plus en plus tendue, et Thomas Tuchel devient un allié inattendu du Real Madrid dans ce dossier Mbappé… », écrit le média espagnol, qui estime que le Real aura toujours sa chance avec Mbappé, vu que l'attaquant de 20 ans rêve de porter le maillot de Madrid depuis qu'il est enfant.