PSG : Luis Fernandez enrage contre Henrique, il a plombé Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé lors du fameux été 2017 où le PSG a recruté Neymar et Mbappé, Antero Henrique a forcément bénéficié d’un long état de grâce au sein du club de la capitale.

Par la suite, son image s’est écornée. Tout d’abord lorsqu’il a été révélé que le dirigeant portugais n’avait pas du tout été impliqué dans le deal permettant de convaincre le Brésilien de signer à Paris. Plus problématique, ses achats effectués par la suite n’ont pas permis de renforcer l’équipe, en dehors de quelques trouvailles comme Juan Bernat. Et par-dessus tout, le recrutement inutile de Leandro Paredes pour 47 ME reste en travers de la gorge de tout le monde, surtout qu’Idrissa Gueye était disponible pour moins cher, et représenterait la volonté numéro 1 de Thomas Tuchel. Un achat qui aurait pu changer la saison 2018-19 du PSG, à voir le niveau affiché par Idrissa Gueye face au Real Madrid.

« L’important pour lui, c’est d’enchaîner. Avec ce type de prestations, il oblige ses partenaires à élever leur niveau. Le gros regret que j’ai, c’est qu’il n’ait pas signé à Paris l’hiver dernier. Dommage que l’ancien directeur sportif (Antero Henrique) n’ait pas écouté son entraîneur », a asséné Luis Fernandez dans les colonnes du Parisien. Une décision que personne n’a encore compris au sein du club de la capitale, surtout que l’Argentin, avec son salaire et son prix de transfert comparé à son rendement, est totalement invendable désormais.