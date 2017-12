PSG : Luis Fernandez dépité de l'attitude de la France envers les jeunes de banlieue

Dans : PSG, Ligue 1.

Désormais directeur sportif du centre de formation du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez n'a jamais oublié d'où il venait, lui qui est né en Espagne et a grandi aux Minguettes, un quartier populaire de Vénissieux, tout à côté de Lyon. Ce samedi, dans Le Parisien, le légendaire milieu de terrain des Bleus et du PSG, évoque la situation des jeunes actuellement dans les banlieues. Et pour Luis Fernandez, il est regrettable que ces derniers soient mis de côté par les élus, estimant que cela contribuait à certains comportements.

« Il y a une énorme démission de la classe politique depuis des années. Personne n’a eu le courage d’imposer des secteurs d’activité économique dans les banlieues. Des mecs comme moi ont eu la chance de passer par le sport pour s’en sortir. Aujourd’hui, on sauve peut-être un type sur dix. Et les autres ? Je suis à vie un enfant de la banlieue. Et je ne supporte pas qu’on réduise les jeunes de ces cités à des racailles. Après, il ne faut pas non plus s’étonner si certains rejettent la France et choisissent des mauvaises voies. Cela me révolte car la France est un pays merveilleux. C’est un territoire plein de diversité. Mais il ne faut pas oublier une partie de ses enfants. Il y a urgence à réagir et comprendre que cette partie du pays ne doit pas être cachée mais aidée », confie Luis Fernandez, qui grâce à son activité à l'occasion de croiser de nombreux jeunes de la région parisienne.