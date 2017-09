PSG : Lucas veut croire à un miracle qui n'arrivera jamais

Dans : PSG, Ligue 1.

Lucas le sait clairement, le Paris Saint-Germain ne compte plus sur lui, et Unai Emery lui a fait savoir dès cet été, histoire de ne pas prendre le Brésilien en traître. Mais avec les renforts offensifs arrivés lors du mercato, celui qui a signé au PSG lors du mercato hivernal 2013 n'a plus réellement sa place dans le onze de départ, et même comme remplaçant ce n'est pas gagné.

Après sept matches de Ligue 1, Lucas n'a jamais été titulaire et il a seulement pris part à deux rencontres avec un total de 38 minutes de jeu, ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de marquer un but, c'était contre Metz. Malgré cette situation critique, Lucas veut cependant toujours croire que sa carrière au Paris Saint-Germain n'est pas finie. « En restant ici, je savais que ça allait être difficile, mais c’est un défi pour moi. Je fais partie du groupe. Je vais travailler dur pour profiter des opportunités qui vont venir. Je suis content d’être là avec mes amis. En plus, on a des chances de gagner de grandes choses cette saison. Je suis là pour aider. Je pense que j’ai un avenir dans cette équipe. Je vais travailler et puis... on ne sait pas ce qui peut se passer demain », confie, dans Le Parisien, le joueur brésilien.