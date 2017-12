PSG : Lucas adore regarder les matchs en tribunes, il va rendre fou Henrique

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Indésirable du côté du Paris Saint-Germain, Lucas Moura vient pourtant de refuser une porte de sortie en Liga avant l'ouverture du mercato hivernal.

Unai Emery l'a dit et répété. Le club de la capitale compte bien sur Javier Pastore et sur Angel Di Maria pour la deuxième partie de saison. Pour Lucas, par contre, la donne est différente. Très peu utilisé par son entraîneur, sachant qu'il n'a joué que 76 minutes sous le maillot francilien cette saison pour un total d'un but, l'attaquant brésilien ne fait plus partie des plans du PSG. Par conséquent, son départ au mercato d'hiver est désiré par Paris, qui a notamment besoin de le vendre pour récupérer des fonds afin de satisfaire le fair-play financier de l'UEFA. Sauf que le joueur de 25 ans fait le difficile...

Selon Le Parisien, Lucas aurait pu filer au Betis Séville en janvier. Le club andalou voulait le récupérer en prêt avec une option d’achat, tout en payant son salaire de 3,5 millions d’euros nets annuels jusqu'à la fin de la saison. Une opportunité parfaite pour le PSG, qui veut prêter son ailier dans un club médiatisé au sein d'un grand championnat européen avant de le vendre au meilleur prix l'été prochain, mais Lucas en a décidé autrement. Puisque l'ancien de São Paulo ne veut pas rejoindre l'actuel douzième de Liga. Pire encore, l'ami de Neymar refuse pour l'instant de quitter la capitale, où « il se sent bien avec son entourage ». Sous contrat jusqu'en 2019, Lucas « n’a aucune envie de se précipiter et préfère rester tranquillement à Paris, quitte à regarder les matchs en tribune », sachant qu'il s'est fait à l'idée de louper la Coupe du Monde 2018. Alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, la direction francilienne, Antero Henrique en tête, espère cependant faire bouger les choses dans la tête de Lucas. En lui trouvant un top club européen ? Affaire à suivre...