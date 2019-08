PSG : Lopes de l'OL à Paris, Riolo se pince pour y croire

Dans : PSG, OL, Mercato, Ligue 1.

La rumeur a fait grand bruit, jeudi, chez les supporters de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain.

A la recherche d’un gardien de but au mercato, le PSG songerait sérieusement à Anthony Lopes, lequel n’a toujours pas prolongé dans la capitale des Gaules. L’information inquiète à Lyon mais heureusement, les supporters rhodaniens peuvent compter sur Daniel Riolo pour leur remonter le moral. En effet sur RMC, le chroniqueur a indiqué qu’il ne croyait absolument pas en un éventuel transfert de Lopes à Paris.

« Si Anthony Lopes vient à Paris, c’est parce que tu lui as promis d’être numéro un et dans ce cas, tu mets le bordel avec Alphonse Areola… Franchement, cela me paraît complètement incongru d’imaginer Anthony Lopes à Paris, d’autant qu’il déteste le PSG. Après, ce ne serait pas la première fois que l’on voit ce genre de chose. A partir du moment où Sari et Higuain ont quitté Naples pour la Juve, tout est possible. J’ai quand même beaucoup de mal à croire en cette rumeur » a indiqué Daniel Riolo. Reste que cette situation sera à observer de près, les négociations entre Jean-Michel Aulas et l’entourage d’Anthony Lopes n’ayant toujours pas abouties.