PSG : Loin de Paris, De Ligt est paumé au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Auteur d’une saison sensationnelle avec l’Ajax Amsterdam, Matthijs De Ligt est la priorité du Paris Saint-Germain pour renforcer sa défense. La semaine dernière, son agent Mino Raiola était même dans la capitale française afin de faire avancer le dossier. Mais on est encore loin d’une issue imminente pour l’international néerlandais, lequel semble toujours hésiter entre le PSG et Barcelone. D’autant que selon les informations de Catalunya Radio, son entourage est divisé, et sème le trouble dans son esprit.

En effet, son agent Mino Raiola fait le forcing pour le convaincre de signer au Paris Saint-Germain, où il s’entend extrêmement bien avec les dirigeants et où il s’occupe des intérêts de certains joueurs tels qu’Alphonse Areola. Du côté de la famille du joueur, on déconseille totalement à Matthijs De Ligt de signer dans la capitale française, sans pour autant lui vendre Barcelone comme la destination idéale. En pleine réflexion, le joueur, actuellement en vacances, n’a pas tranché la question de son avenir. Et ce moment de latence pourrait bien profiter à d’autres clubs qui semblaient hors-courses, comme la Juve ou Liverpool. Leonardo devra donc se montrer patient dans ce dossier complexe à bien des égards.