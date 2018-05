PSG : Lizarazu serait écoeuré que le PSG salisse la légende Buffon

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Même si Nasser Al-Khelaifi a indiqué qu'il accordait toute sa confiance à Alphonse Aréola pour garder les buts du PSG la saison prochaine, la presse italienne persiste et signe, faisant de Gianluigi Buffon le possible portier du club de la capitale. Interrogé par TF1 sur cette éventuelle signature du légendaire gardien de but italien au Paris Saint-Germain, Bixente Lizarazu n'a pas caché ses doutes.

Le champion du monde 98 espère surtout que le PSG ne veut pas utiliser Gianluigi Buffon comme un banal produit marketing au risque d'abimer l'image du portier de la Juventus. « Gianluigi Buffon a 40 ans et a fait une carrière exceptionnelle ! Se maintenir au plus haut niveau à cet âge-là c’est fort, même s’il est gardien de but ! Je voudrais qu’il termine bien et je ne sais pas si c’est une bonne solution qu’il vienne au PSG. Comme je respecte énormément l’homme, je préfère ne pas trop donner mon point de vue parce qu’il ne faudrait pas que l’arrivée de Buffon soit liée à du marketing comme ce qui avait été fait avec David Beckham quelques années auparavant », a prévenu l'ancien joueur du Bayern Munich, un club dont il est l'ambassadeur et que l'on sait farouchement opposé au Paris Saint-Germain.