PSG : Lizarazu dévoile la priorité de Paris mercato

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a réalisé un match quasiment parfait en Ligue des Champions face à Galatasaray (5-0).

Un match qui prouve que le Paris Saint-Germain est suffisamment armé pour (enfin) passer un cap en coupe d’Europe cette saison. C’est tout du moins l’avis exprimé par Bixente Lizarazu, lequel s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de TF1. Confiant pour le Paris Saint-Germain, l’ancien défenseur du Bayern Munich estime néanmoins qu’un renfort sera nécessaire au milieu de terrain, que cela soit cet hiver ou l’été prochain. Car aux yeux de Bixente Lizarazu, la place de Marquinhos se trouve en défense centrale et nulle part ailleurs.

« Clairement, cet effectif-là, je le trouve plus armé pour aller plus loin en Ligue des Champions. Il y a Icardi qui est un vrai renfort, Navas qui est aussi un vrai renfort et Gueye aussi. Après tu as Di Maria qui est au top en ce moment, Neymar, qui a priori sera-là et avec Neymar, ce n’est pas pareil. Il y a aussi Mbappé, que tout le monde rêve d’avoir. Et Cavani ce n’est pas terminé... Une recrue cet hiver ? Si tu fais venir quelqu’un, il y a toujours un temps d’adaptation. Mais pour la saison prochaine, un milieu de terrain sera nécessaire. Il faut que Marquinhos redescende en défense » a jugé le consultant, persuadé que Paris est armé mais qu’il manque encore une petite pièce au puzzle pour remporter, un jour, la Ligue des Champions.