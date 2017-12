PSG : Libre, ce coach lance un énorme appel du pied à Henrique

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après deux saisons au Zénith Saint-Pétersbourg puis douze mois en Chine du côté du Shanghai SIPG, André-Villas Boas veut faire son grand retour dans les clubs qui comptent en Europe. Désormais libre de tout contrat, celui qui a coaché Porto, Chelsea ou encore Tottenham compte bien faire son come-back dans les prochaines semaines. C’est tout du moins ce qu’a affirmé le Portugais dans les colonnes du quotidien O-Jogo.

« Je veux encore entrainer pendant cinq ans. L’idée est de retourner en Europe pour rejoindre des championnats plus forts. Evidemment, je ne veux pas retourner au Portugal. L’Espagne, l’Italie, l’Allemagne ou la France sont des championnats qui pourraient m’intéresser. Il y a des contacts, mais rien ne m’a encore été proposé ». Autant dire que le technicien de 40 ans ouvre grand la porte à la France… et au Paris Saint-Germain. Ces dernières semaines, il a souvent été question d’un intérêt d’Antero Henrique, directeur sportif du club de la capitale, pour celui qu’il a bien connu du côté du FC Porto entre 2010 et 2011. La situation contractuelle d’André-Villas Boas pourrait-elle fragiliser Unai Emery dans les prochaines semaines ? Tout dépend d’Antero Henrique…