PSG : Les trois promesses de Paris pour convaincre Buffon

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Au lendemain de l’annonce de la fin de son aventure à la Juventus Turin, Gianluigi Buffon est au cœur de toutes les rumeurs au sujet d’une arrivée à Paris.

Le gardien italien de 40 ans n’a pas l’intention de raccrocher les gants, et explique avoir reçu des propositions intéressantes ces derniers jours. Le PSG est dans le coup, tout comme Liverpool, le Real Madrid et des clubs plus lointains. Mais dans le but d’éviter un gros transfert à ce poste, fair-play financier oblige, les dirigeants parisiens ont pris les devants en effectuant une proposition copieuse.

Selon la Gazzetta dello Sport, Buffon s’est vu proposer un contrat de deux ans, ce qui n’est pas anodin à son âge, mais également un salaire copieux qui monte entre 7 et 8 ME par an. Le Transalpin parviendrait ainsi à revoir ses émoluments à la hausse, tout en atterrissant chez un candidat au dernier carré de la Ligue des Champions. Mais en plus de cela, Buffon pourrait se voir proposer un poste doré d’ambassadeur de la Coupe du monde au Qatar en 2022, ce qui lui assure encore de sérieux revenus complémentaires pour quelques apparitions commerciales et médiatiques à l’approche du rendez-vous dans le Golfe. Une proposition qui a de quoi faire réfléchir. D’ailleurs, c’est ce que Buffon a prévu de faire, lui qui entend faire le point sur son avenir pour prendre une décision attendue à la fin du mois de mai.