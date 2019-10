PSG : Les supporters de Paris traités comme des chiens en Turquie

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Quelques centaines de supporters du Paris Saint-Germain avaient fait le déplacement jusqu'à Istanbul mardi soir pour le match Galatasaray-PSG, et cela même s'ils avaient été prévenus que l'ambiance pourrait être bouillante et musclée. Si les choses ont bien commencé pour ces fans parisiens, la décision prise d'allumer quelques fumigènes a provoqué l'entrée en force des policiers turcs dans le parcage réservés aux supporters parisiens. Et les coups sont tombés sans discernement et de manière très violente. Outre 17 supporters interpellés, lesquels sont tous repartis libres mercredi, plusieurs autres sont, eux, passé par un hôpital d'Istanbul afin de se faire soigner suite aux coups donnés par la police. Selon Le Parisien, un fan du PSG serait encore sous surveillance médicale. Répondant au quotidien francilien, un membre du service de sécurité du club de la capitale a reconnu que la police stambouliote n'était pas connue pour sa délicatesse, et que les supporters ont clairement eu une mauvaise idée en allumant 5 ou 6 fumigènes.