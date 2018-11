PSG : Les rageux, Kimpembe s'en fout royalement

Dans : PSG, Equipe de France.

Que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe vit une période délicate, son expulsion contre Lyon et la suspension qui s'en est suivie ayant mis le défenseur sous pression. Mais, malgré de vives critiques à son encontre à la fois sur le plan sportif, mais également extra-sportif, le joueur du PSG reste droit dans ses bottes. Et ce dimanche, sur TF1, il a envoyé un message à ceux qui le découpent sans cesse. L'occasion pour Presnel Kimpembe de montre une belle force de caractère.

Car pour le défenseur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, ces attaques sont sans effet. « Douter ? Non, je suis quelqu’un de très confiant, après je suis jeune, je suis là pour apprendre et il faut passer par des moments comme ça. Est-ce que j’ai changé après le Mondial ? Je m’en fous de ce qu’on dit sur moi, ce n’est pas mon problème ! Tant que ma mère ne m’aura pas dit que j’ai changé, pour moi, je n’aurai pas changé et ça c’est le plus important. Tout va très bien, je sais que, mentalement, je suis quelqu’un de fort et je n’ai pas de soucis de ce côté-là. Les rumeurs et ce qu’on raconte sur moi, c’est une chose, mais je passe au-dessus de ça », a confié un Presnel Kimpembe visiblement décidé à répondre sur le terrain aux critiques.