PSG : Les patrons de la LFP étaient contre, mais Paris pourra aller au Qatar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si Didier Quillot et Nathalie Boy de la Tour étaient opposés à ce que le Paris Saint-Germain obtienne de décaler à un peu plus tard dans la saison les deux matches en retard à jouer contre Montpellier et Dijon, le bureau de la LFP, où l'on trouve plusieurs présidents des clubs de Ligue 1, a donné son feu vert. Cela permettra au PSG de partir quelques jours au Qatar pour un mini-stage qui aura lieu du 14 au 17 janvier 2019.

« Réuni le 17 décembre 2018, le bureau de la Ligue a décidé de reprogrammer la rencontre Paris Saint-Germain/Montpellier Hérault SC le 19 ou le 20 février 2019 (date à déterminer avec les diffuseurs) et de reporter le match Dijon FCO/Paris Saint-Germain au 13 mars 2019 », a précisé, dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel, qui est bien consciente de l'importance commerciale de ce stage au Qatar pour le Paris Saint-Germain, lequel était prévu de longue date. Le PSG n'avait juste pas prévu que les Gilets Jaunes allaient largement perturber le calendrier de la saison de Ligue 1. Les choses sont désormais réglées et les dirigeants parisiens peuvent souffler.