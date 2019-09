PSG : Les maillots de Neymar vont envahir le Parc prédit Rothen

Dans : PSG, Ligue 1.

En raison de ses envies d’ailleurs et de sa sortie sur la remontada, Neymar a fait chuter sa cote chez les supporters du Paris Saint-Germain.

Selon une enquête du journal L’Equipe, les ventes de maillots avec le flocage du Brésilien ont sensiblement diminué ces derniers mois. Désormais, lorsque son nom apparaît dans les tribunes du Parc des Princes, c’est uniquement sur des banderoles avec des insultes… Alors comment l’attaquant parisien compte-t-il reconquérir le public ? Rien de plus simple selon Jérôme Rothen, qui assure que les performances de Neymar effaceront rapidement les épisodes du mercato estival.

« C'est un joueur incroyable ! Même à 50%, il est capable de dribbler deux-trois mecs et de marquer des buts sensationnels. Il l'a fait sur la première partie de saison l'année dernière, a rappelé l’ancien Parisien sur RMC. Et même s'il n'a pas joué depuis un certain temps, il est capable de refaire la même chose en Ligue 1. Et dans trois matchs en Ligue des Champions, il fera pareil. Il aidera le PSG à gagner des matchs. Et s'il fait ça, que va-t-il se passer ? Eh bien les gens vont racheter des maillots, les gens vont commencer à dire "Neymar c'est le meilleur joueur du monde"... Il sera bon, il l'a toujours été. » Il est vrai que les supporters sont souvent versatiles.