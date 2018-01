PSG : Les joueurs du Real Madrid harcèlent Neymar pour le mercato

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Florentino Pérez l’a déjà annoncé, le Real Madrid va tenter d’arracher Neymar au Paris Saint-Germain. Et le président n’est pas le seul Madrilène impliqué dans cette opération.

Dans le vestiaire aussi, on s’active pour attirer le joueur le plus cher de l’histoire. En effet, le capitaine Sergio Ramos, qui a déjà ouvert la porte au Brésilien en plaisantant dans la presse, pousserait auprès de la direction pour tenter ce gros coup, indique Mundo Deportivo. Mais ce n’est pas tout. Coéquipier de Neymar en sélection, Marcelo ne rate pas une occasion d’évoquer le Real avec son ami.

Pour le latéral gauche, la Maison Blanche est le club idéal pour permettre au Parisien d’atteindre son objectif : le Ballon d’Or. Enfin, plus surprenant, le milieu espagnol Isco échangerait aussi des messages avec Neymar de manière régulière. Preuve que les Merengue sont déterminés et conscients qu’ils ont besoin d’un renfort de ce calibre. Lors du huitième de finale de la Ligue des Champions entre Paris et le Real, Neymar risque d'être entouré d'adversaires avant, pendant et après les deux rencontres...