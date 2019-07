PSG : Les jeunes se barrent, le LOSC et l'ASSE se pointent

Dans : PSG, Mercato, ASSE, LOSC.

Avec la suppression de l’équipe réserve du Paris Saint-Germain, qui n’aura donc plus d’équipe au niveau de la N2 pour la saison à venir, il y a eu un énorme coup de balai chez les jeunes.

Les clubs français et européens se sont gavés en récupérant des éléments prometteurs mais qui n’avaient pas encore le niveau pour évoluer en pro. Cela laisse donc beaucoup de monde sur le carreau, et le coup de balai n’est pas terminé. En défense, Stanley Nsoki ne sera pas conservé, alors que Kurzawa et Bernat devraient se partager le temps de jeu cette saison. Le latéral gauche a bien compris et se cherche désormais un point de chute.

A l’étranger, la Lazio Rome, Schalke 04 et Francfort sont intéressés. En France, c’est Lille et Saint-Etienne qui tentent de garder le contact pour ce joueur de 20 ans estimé à 8 ME par le PSG. Selon Soccer Link, les Verts ne bougent pour le moment pas dans ce dossier, puisque leur grand espoir est d’enfin parvenir à trouver un accord pour conserver Timothée Kolodziejczak, prêté la saison dernière par les Tigres, et qui doit désormais faire l’objet d’un accord définitif. A l’ASSE, on demeure particulièrement optimiste sur la finalisation de la transaction, même si l’exemple Nsoki le prouve, des pistes secondaires sont à l’étude en cas de besoin.