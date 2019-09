PSG : Les fans sifflent Neymar, c'est une grosse erreur

Dans : PSG, Ligue 1.

Sans surprise, Neymar a été copieusement sifflé samedi après-midi à l’occasion du match entre Paris et Strasbourg au Parc des Princes. Et pour cause, les amoureux du PSG n’ont pas digéré l’attitude du Brésilien durant le mercato. Néanmoins, en sifflant le meilleur joueur de l’équipe de Thomas Tuchel, c’est l’ensemble de l’effectif qui est pénalisé selon Paulo Cesar, ancien défenseur de Paris (2002-2007) qui s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Parisien, et qui estime que les supporters vont devoir se montrer cléments avec Neymar pour le bien de l’équipe.

« Par rapport à ce qui s'est passé dans les médias tout l'été, ça me paraît tout à fait normal. Il faut comprendre les supporters qui défendent leur club, ils ont le droit de manifester. Mais leur amour du PSG doit être plus fort que ça. J'espère ça ne va trop durer quand même, car cette ambiance bizarre, ça ne pénalise pas seulement Neymar mais aussi le club, l'équipe. Le mercato est fini. Mentalement, il est obligé de se remettre à 100 % à la disposition du PSG. J'espère que Neymar donnera la réponse que tout le monde attend sur le terrain. Il faut qu'il prouve qu'il est redevenu fort. En arrivant au PSG, il était dans les trois meilleurs joueurs du monde. Depuis deux ans, il n'en fait plus partie. On connaît ses capacités, donc c'est normal d'attendre beaucoup mieux de lui » a indiqué un Paulo Cesar, pour qui les sifflets doivent cesser envers Neymar. C’est dans l’intérêt de tout le monde dans la capitale française…