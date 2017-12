PSG : Les énormes confidences de Mbappé sur Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Cela saute aux yeux sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue des champions, Neymar et Kylian Mbappé ont une entente quasiment parfaite pour le plus grand bonheur du Paris SG. Et dans France-Football, l'attaquant français du PSG ne cache pas le rôle important tenu par la star brésilienne dans sa venue au Paris Saint-Germain, Neymar l'ayant contacté avant même qu'il ne s'engage avec le club de la capitale. Depuis, les deux joueurs s'entendent comme larrons en foire et Kylian Mbappé ne s'en cache pas.

« Avec Neymar, c’est différent. Il m’a tout de suite pris sous son aile et m’a intégré. Il m’attendait, en fait… Avant mon arrivée en fin de mercato, il n’arrêtait pas de m’envoyer des messages «tu arrives quand ? ». Je lui répondais «Attends, j’arrive ». Mais comme ça a trainé un peu, il a dû se dire «Il m’a menti, il ne viendra pas ». Dès que je suis arrivé, il a tout fait pour me mettre à l’aise. Sur le terrain, il me cherchait beaucoup, me faisait pas mal de passes. Quand un joueur comme ça t’accueille de cette manière, forcément ça aide d’entrée à t’intégrer dans le vestiaire », explique, dans l'hebdomadaire footballistique, Kylian Mbappé, ravi d'avoir à ses côtés l'un des meilleurs joueurs de la planète.