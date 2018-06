PSG : Les deux plans de Neymar pour filer au Real Madrid

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Concentré sur la préparation du Mondial 2018, Neymar refuse de s’exprimer clairement sur son avenir. Du coup, la presse espagnole continue de le faire à sa place.

Le quotidien As en remet une couche ce samedi et rappelle que l’attaquant du Paris Saint-Germain est déterminé à rejoindre le Real Madrid. Et à surmonter le seul obstacle qui les sépare, à savoir l’émir Al-Thani. Et pour atteindre cet objectif, le clan Neymar ainsi que le Real Madrid auraient prévu un plan pour cet été. Etant donné que la méthode du bras de fer ne mènerait à rien, le Brésilien exclut l’hypothèse de forcer son départ. L’ancien Barcelonais privilégie des négociations, sachant que le Real préparerait une offre qui ne se refuse pas dans un an. Il s'agit de la première étape du plan.

Ainsi, le PSG aurait un prétexte à présenter à ses supporters et éviterait de ternir son image. Mais Neymar le sait, cette stratégie uniquement basée sur le côté financier risque de ne pas fonctionner. C’est pourquoi le Parisien, « gêné par le faible niveau et la violence de la Ligue 1 » selon AS, accepterait l’idée d’attendre une année supplémentaire avant de demander à partir. Ce serait plus le niveau du championnat de France, que celui du PSG, qui serait ainsi en cause. « Il vaut mieux partir dans un an que ne pas partir du tout », a confié un proche du joueur. L’international auriverde a donc accepté de rencontrer son nouvel entraîneur Thomas Tuchel pour préparer la saison prochaine, avec une idée derrière la tête...