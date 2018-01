PSG : Les deux opérations à l’arrache du PSG au mercato

Dans : PSG, Mercato.

C’est le calme plat en ce qui concerne les départs sur le marché des transferts à Paris. Autant dire que la promesse effectuée par les dirigeants franciliens auprès de l’UEFA de vendre pour 70 ME d’ici au 30 juin est pour le moment loin d’être tenue. Comme souvent, cela pourrait se décanter dans les derniers jours du mois de janvier, avec une astuce qui permettrait à tout le monde d’y trouver son compte. Si Javier Pastore et Angel Di Maria ne devraient pas quitter la capitale, la donne est différente pour Lucas, sorti du groupe et invité à partir. Le Brésilien intéresse Arsenal, toutefois concentré sur Aubayemang, mais surtout Tottenham.

Les Spurs, durs en affaire, ne veulent pas d’un achat dès le mois de janvier, mais un effort pourrait être effectué. En effet, selon L’Equipe, les deux clubs espèrent s’entendre sur un prêt avec option d’achat activable avant le 30 juin, ce qui ne dérangerait pas Tottenham et mettrait le PSG dans le bon créneau par rapport à l’UEFA, qui serait obligé de comptabiliser cette vente dans la saison 2017-18. Même astuce pour Gonçalo Guedes, pour qui Valence serait prêt à effectuer un effort identique, puisqu’un accord de vente est sur le point d’être trouvé avec ce procédé. Une solution de dernière minute qui permettrait d’éviter toute sanction de l’UEFA, sans toutefois pénaliser trop l’équipe, comme cela aurait pu être le cas avec les ventes un temps envisagées de Pastore ou Di Maria.