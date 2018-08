PSG : Les dernières révélations sur la piste Ousmane Dembélé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Depuis 48 heures, la presse espagnole, et plus précisément le Mundo Deportivo, affirme que le Paris Saint-Germain s'est activé concernant la possible venue d'Ousmane Dembélé lors de ce mercato. Le média catalan précisait même samedi que les dirigeants du PSG avaient ouvert des discussions avec les représentants du champion du monde et que le FC Barcelone ne fermait pas totalement la porte à un départ du joueur arrivé l'été dernier de Dortmund moyennant 115ME.

Mais, à quelques heures de la SuperCoupe d'Espagne entre le Barça et le FC Séville, l'entraîneur barcelonais a mis les pieds dans le plat et a soufflé le froid dans cette éventuelle transaction avec le PSG. « Je ne sais pas si Ousmane Dembélé peut partir, mais je suis l’entraîneur du FC Barcelone et je veux qu’il reste. Je compte sur lui pour ce match, pour le reste de la saison et je ne pense pas aux départs des joueurs », a clairement fait savoir Ernesto Valverde, visiblement déterminé à ne pas laisser filer le jeune attaquant international tricolore, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Affaire classée ?