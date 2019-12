PSG : Les bugs Neymar et Mbappé, Tuchel en rigole

Dans : PSG.

Pour la première fois de la saison, Neymar et Kylian Mbappé étaient titulaires ensemble, ce mercredi soir face à Nantes.

Un duo qui n’a pas fait d’étincelles. Car si les deux joueurs ont réussi à marquer, ils n’ont pas vraiment réussi à se trouver sur le terrain, à l’image de ces actions en début de match où les passes n’arrivaient pas entre les deux. Si cette première n’a donc pas répondu aux attentes concernant le duo des deux joueurs les plus chers de la planète, cela n’a absolument rien d’inquiétant pour Thomas Tuchel, qui tient à rappeler le caractère exceptionnellement tardif de cette collaboration qui fait saliver tant de monde sur le papier.



« Nous sommes en décembre et les deux joueurs clés jouent ensemble pour la première fois. Imaginez si Messi et Suarez ou si Lewandowski et Gnabry jouaient ensemble pour la première fois en décembre. Cela veut dire que l'on a eu des résultats fantastiques sans eux jusqu'à maintenant. C'est la première chose. Ils manquent de rythme, de capacités, d'automatismes. C'est pour cela que je n'attendais pas trop de tous les deux. On utilise les matchs pour regagner confiance et capacité. Je suis heureux qu'ils aient marqué tous les deux. On a encore beaucoup de potentiel », a prévenu l’entraîneur du PSG, pour qui la montée en puissance de Neymar et Mbappé, individuelle et collective, est certainement la clé de la réussite de son équipe cette saison.