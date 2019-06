PSG : Les 3 conditions du Barça pour acheter Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Où jouera Neymar Jr la saison prochaine ? La réponse à cette question est clairement très incertaine, même si le Paris Saint-Germain semble être très gourmand dans l'éventuelle transfert de la star brésilienne. Mais en Espagne, on paraît être convaincu que Neymar retrouvera bien la Liga, et plus précisément le FC Barcelone d'ici la fin du mercato. Cependant, avant de déclencher les grands manoeuvres et débuter les négociations avec le Qatar, les dirigeants catalans auraient déjà discuté avec l'attaquant brésilien afin de lui faire savoir qu'ils mettaient trois conditions à cela. Trois exigences qui devront être rapidement remplies par Neymar Jr, sinon le Barça ne se lancera pas.

Ces trois conditions seraient donc le retrait de la procédure judiciaire lancée par Neymar contre le FC Barcelone en 2017, suite à son départ au PSG, une exigence salariale nettement à la baisse par rapport au Paris SG, et enfin une déclaration de Neymar en personne dans les plus brefs délais afin qu'il officialise son souhait de quitter le club de la capitale. Les propos de Neymar permettraient de ne plus avoir à tergiverser pour le Barça, et en plus cela aurait forcément un petit côté vexatoire pour le PSG qui ferait sourire le club deux ans après la belle humiliation qu'avait été le transfert de la star brésilienne à Paris. Si ces trois conditions sont remplies, le FC Barcelone devrait alors négocier avec l'Emir du Qatar, qui est clairement le seul à pouvoir valider une telle opération. Ou pas.