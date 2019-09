PSG : Leonardo veut sa peau, Tuchel le sait très bien

Dans : PSG, Ligue 1.

Récemment prolongé, Thomas Tuchel est parfaitement au courant que son contrat signé jusqu’en juin 2021 lui permet simplement d’être confirmé pour cette saison, tant que les résultats sont au rendez-vous.

La première victoire de prestige face au Real Madrid a donc fait beaucoup de bien à l’entraineur allemand, qui se voit conforter dans une phase de poule que le PSG a pour ambition de dominer. Néanmoins, sur le plus long terme, Leonardo ne cache pas son rêve de recruter Massimiliano Allegri, et à part aller jusqu’en finale de la Ligue des Champions, tout le monde se demande ce que pourra faire Tuchel pour éviter cela. Néanmoins, comme l’explique L’Equipe ce vendredi, cette pression ne ternit pas l’ambiance au sein du club, ni les relations entre Leonardo et son entraineur.

Les deux hommes n’ont pas besoin de discours pour connaître l’exigence de performance en Ligue des Champions, et une nouvelle déception dans cette épreuve coûterait indubitablement la tête de l’ancien coach de Dortmund. Ce dernier le sait très bien et l’accepte, lui qui a tenté de reprendre le vestiaire en mains en ce début de saison, après une fin d’exercice 2018-19 très délicate. Si cela venait à mal tourner, Tuchel n’aurait pas trop à s’en faire pour son avenir, lui qui possède une très belle cote en Europe, puisque le quotidien sportif annonce que le Bayern Munich et Manchester United lui gardent une place au chaud s’il venait à être disponible.