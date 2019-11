PSG : Leonardo sans pitié, Tuchel se met à genoux pour le convaincre

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Thiago Silva attend une offre de prolongation. Et peut compter sur le soutien de l’entraîneur Thomas Tuchel.

Lorsqu’un club tarde à prolonger un joueur en fin de contrat, ce n’est jamais bon signe… Le Paris Saint-Germain n’a pas encore communiqué ses intentions concernant Thiago Silva, mais plus le temps passe, et plus le défenseur central de 35 ans se dirige vers la sortie. Un scénario plutôt surprenant, le Brésilien étant l’un des meilleurs Parisiens depuis le début de la saison. L’entraîneur Thomas Tuchel peut même témoigner, lui qui a presque supplié son directeur sportif de prolonger le bail de son indispensable capitaine.

« Leonardo connaît mon avis. Je suis l'entraîneur et j'espère que j'aurai un rôle pour Thiago, a confié le coach allemand. C'est un capitaine incroyable, c'est un leader qui a un rôle important pour nous dans le vestiaire et sur le terrain. En plus, depuis le premier jour, il joue de manière exceptionnelle. Quand il joue ou qu'il ne joue pas, ce n'est pas la même chose pour nous. C'est un gars exceptionnel, avec un caractère très fiable. Oui, il est parfois fragile mais c'est bien pour moi. Je suis convaincu que nous avons une très bonne relation. Est-ce que j'imagine le PSG sans Thiago ? Aujourd'hui, non. Je ne peux pas, et je ne veux pas. » Reste à savoir si le dirigeant a déjà pris sa décision.