PSG : Leonardo s'occupe de tout, Cavani reste à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Avant le retour au club de Leonardo, il a longtemps été question d’un départ d’Edinson Cavani durant ce mercato estival.

En effet, Thomas Tuchel et Antero Henrique semblaient d’accord sur le fait qu’il ne fallait pas prolonger l’international uruguayen, en fin de contrat dans un an, et qu’il était préférable de le vendre cet été afin de récupérer une indemnité de transfert. Mais visiblement, Leonardo ne partage absolument pas ce point de vue. Et pour cause, le directeur sportif parisien voit en Edinson Cavani un exemple et un modèle à suivre pour les autres joueurs du Paris Saint-Germain.

C’est ainsi que logiquement, Leonardo a l’intention de prolonger le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, à en croire les informations de l’émission espagnole El Chiringuito. Dans un premier temps, Leonardo souhaiterait prolonger d’un an le contrat de l’Uruguayen. Une envie partagée par « El Matador », lequel n’a jamais eu l’intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir aux supporters parisiens, même si pour certains, il serait plus judicieux de proposer un bail plus long à Edinson Cavani, malgré les 32 ans de ce dernier.