PSG : Leonardo revient, Luis Fernandez postule comme entraîneur

Dans : PSG, Ligue 1.

Leonardo est désormais officiellement le directeur sportif du Paris Saint-Germain d'ores et déjà son retour provoque du mouvement au sein du club de la capitale et autour. Revenu au sein du PSG dans un rôle qu'il a été délicat à cerner, Luis Fernandez ne cache pas pas qu'il se voit bien prendre des responsabilités sous les ordres de Leonardo. Proche des jeunes joueurs du centre de formation, l'ancien joueur et entraîneur du Paris SG se voit bien prendre les commandes de l'équipe de National 2...si elle n'est pas supprimée.

Et celui qui est aussi consultant de BeInSport de faire du pied à Leonardo dans un entretien accordé au Parisien. « Le centre de formation a été secoué dans tous les sens ces dernières années avec les hommes d’Henrique d’un côté et les Français historiques du club de l’autre. Mais au milieu, il y avait des jeunes joueurs, des adolescents, des familles. Et l’on ne peut pas jouer avec eux : le centre de formation est une affaire trop sérieuse.Je m’entends très bien avec Leonardo, comme avec Thiago Motta d’ailleurs. Je serais très heureux de revenir au plus près du terrain à un poste de directeur technique du centre de formation par exemple. Je suis prêt aussi à être entraîneur de l’équipe réserve du PSG si besoin. Antero voulait la supprimer mais ce n’est pas une bonne idée. Il faut la maintenir en National 2. C’est une étape importante et nécessaire dans le processus de formation », a confié Luis Fernandez, qui n'a jamais masqué son désir de s'installer durablement au sein du Paris Saint-Germain. Reste tout de même à savoir si Leonardo compte sur lui, et ça c'est une autre histoire.