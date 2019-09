PSG : Leonardo range le feuilleton Neymar au placard !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Durant tout l’été, le feuilleton Neymar a animé le mercato du Paris Saint-Germain. Après de longues et intenses négociations avec Barcelone, le club de la capitale a finalement pris la décision de conserver son international brésilien, en dépit des envies de départ de ce dernier. Depuis, le « Ney » a rejoué et a marqué, un but somptueux face à Strasbourg en Ligue 1. Désormais, il est temps de tourner la page. C’est tout du moins le message passé par le directeur sportif Leonardo sur l’antenne de RMC.

« Je crois que c’est le moment d’arrêter de parler de Neymar. Cette équipe a besoin de calme, de sérénité. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup de changements. Au niveau de la direction et de l’effectif. Cette année sera une saison difficile, il faudra être attentif. On vient de reconstruire. On ne part pas favori de tout, mais on a quand même un grand effectif. Une année de transition ? C'est dur de dire ça vu notre effectif » a indiqué un Leonardo plus ambitieux que jamais, et qui ne veut plus entendre parler du cas Neymar. Jusqu’au prochain mercato, où le Brésilien risque encore d’agiter le club francilien…