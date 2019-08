PSG : Leonardo prêt à faire ce coup de folie à 50 ME !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Les jours passent, et la tendance est toujours la même au poste de gardien de but pour le Paris Saint-Germain au mercato. Effectivement, le club de la capitale souhaite recruter un numéro un capable de faire passer un cap à l’équipe de Thomas Tuchel. Et si récemment, les noms de Keylor Navas et de Thibaut Courtois ont filtré, la piste n°1 de Leonardo semble toujours être Gianluigi Donnarumma, le prometteur gardien du Milan AC. Les dernières informations italiennes vont dans ce sens…

Selon la Gazzetta dello Sport, le directeur sportif parisien ferait actuellement le forcing pour obtenir la signature de Gianluigi Donnarumma. Et le prix fixé par le Milan AC, à savoir 50 ME, ne semble pas effrayer un Leonardo déterminé à boucler ce dossier au plus vite. Néanmoins, un autre obstacle attend le PSG dans ce dossier : Mino Raiola, lequel devra trouver une porte de sortie à son poulain Alphonse Areola avant de placer à Paris un autre de ses clients, à savoir Gianluigi Donnarumma. De toute évidence, ce dossier est délicat mais au PSG, on semble confiant quant à sa finalisation d’ici le 2 septembre…