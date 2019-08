PSG : Leonardo perd Dybala de vue à cause de Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

A l’affût sur le dossier Paulo Dybala (25 ans), le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo risque de subir le sprint final du marché anglais.

Pour rappel, le mercato de la Premier League fermera ses portes jeudi. Ses pensionnaires vont donc s’activer avec des offres folles, à commencer par Manchester United. En effet, les Red Devils doivent régler le cas Romelu Lukaku. L’attaquant belge souhaite partir en Italie, où l’Inter Milan serait désormais devancé par la Juventus Turin dans les négociations. Il faut dire que la Vieille Dame possède un atout important avec Dybala, qui pourrait servir de monnaie d’échange.

En tout cas, MU est d’accord. Il ne reste plus qu’à convaincre l’Argentin. Et c’est à ce moment qu’un certain Cristiano Ronaldo entre en scène. Selon le Daily Mail, « la Joya » a pris des renseignements sur le club mancunien auprès de CR7 lors d’une discussion sur WhatsApp. Bien évidemment, l’ancien prodige d’Old Trafford lui a conseillé de foncer. Résultat, Dybala, qui souhaitait absolument disputer la Ligue des Champions, serait quand même prêt à accepter un départ à Manchester United ! Merci CR7…