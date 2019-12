PSG : Leonardo ne va pas virer Tuchel, il sait pourquoi

Dans : PSG.

Le PSG a de bons résultats, mais ne semble pas réellement avoir un fond de jeu capable de le mener loin en Ligue des champions. Alors que l'avenir de Thomas Tuchel est flou, certains pensent que le coach allemand ne sautera pas cet hiver.

Thomas Tuchel n’échappera pas à la règle, ce sont les performances du Paris Saint-Germain en Ligue des champions qui détermineront son avenir au sein du club de la capitale. Mais à en croire les rumeurs, compte tenu du climat actuel au Paris SG, il se pourrait bien que l’ancien coach de Dortmund doive céder sa place sur le banc du PSG à Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino ou bien encore Massimiliano Allegri. Cette hypothèse d’un limogeage en cours de saison de Thomas Tuchel n’arrive cependant pas à convaincre Rolland Courbis pour qui Leonardo ne fera pas ce choix extrême

Car l’ancien entraîneur estime que finalement le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain n’a rien à gagner à précipiter le départ du technicien actuel. « Je ne pense pas que Leonardo prendra le risque de donner les rênes du PSG à un nouveau coach en janvier, tout en sachant que finalement actuellement les résultats sont quand même là, la qualification en Ligue des champions est là, la première place en Ligue 1 aussi. Et si un Pochettino ou un Allegri débarque et qu’il n’y arrive pas non plus en reprenant l’équipe, on va dire à Leonardo qu’il fallait garder Thomas Tuchel », fait remarquer, à juste titre, Rolland Courbis, qui pense donc que l'actuel entraîneur du Paris SG finira tant bien que mal la saison avant de laisser sa place ou pas si le PSG fait un beau parcours européen.