PSG : Leonardo n’en peut plus de Draxler et Paredes, il veut Allan

Cette saison, Thomas Tuchel a trouvé un entrejeu qui fonctionne bien au sein du Paris Saint-Germain. Avec Gueye, Marquinhos et Verratti, l'entraîneur allemand dispose d’une certaine stabilité.

Thomas Tuchel le sait, les grands matchs de Ligue des Champions se gagnent souvent au milieu du terrain. Par conséquent, et après quelques mois compliqués en fin de saison dernière, l’ancien de Dortmund a d’abord cherché à stabiliser son entrejeu au PSG. Et depuis la belle victoire contre le Real Madrid en septembre dernier (3-0), le coach francilien a trouvé la bonne formule. Mais est-ce que celle-ci durera toute la saison ? Cela dépendra des absences des uns et des autres, car derrière, la concurrence ne pousse pas vraiment, hormis Ander Herrera. Ces dernières semaines, Julian Draxler et Leandro Paredes ont notamment déçu Leonardo. C’est donc pour cette raison que le directeur sportif a décidé d'activer ses réseaux pour trouver un nouveau renfort au milieu.

D’après Calciomercato, le PSG va relancer la piste menant à Allan en janvier prochain. Un an après le refus catégorique de De Laurentiis, le président de Naples ayant fixé un prix de 100 millions d’euros pour son Brésilien, la donne a changé. En froid avec son club italien, compte tenu de son implication dans la crise actuelle et de ses mauvaises performances sur le terrain, Allan n’est plus la pierre angulaire de Carlo Ancelotti. Son départ est donc envisagé en vue du prochain mercato hivernal. Si la Juventus avait un temps affiché son intérêt pour le joueur de 28 ans, c’est bel et bien le PSG qui est en position de force. « Prêt à engager des négociations sérieuses » avec Allan, Paris a la voie toute tracée dans ce dossier estimé à 60 millions d’euros.