PSG : Leonardo Jardim favori pour remplacer Unai Emery ?

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Un an après avoir obtenu de l'AS Monaco la vente de Kylian Mpabbé, et en attendant de peut-être faire signer Fabinho lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain pourrait bien encore faire des affaires avec le club de la principauté dans les prochains mois. Car selon Canal+, Leonardo Jardim est clairement l'un des favoris pour succéder à Unai Emery, dont le contrat d'entraîneur du PSG ne sera pas prolongé. Le coach portugais de Monaco plait énormément à Antero Henrique, mais également à Nasser A-Khelaifi, Leonardo Jardim ayant été pour beaucoup dans le titre national et le superbe parcours européen de l'ASM la saison passée, ce que les dirigeants parisiens n'ont évidemment pas oublié.

Pour l'instant, Leonardo Jardim a encore de la concurrence pour éventuellement devenir entraîneur du Paris SG, puisque les noms de Luis Enrique, Mauricio Pochettino et Antonio Conte circulent activement, mais le technicien monégasque n'est pas très loin d'être désormais le favori numéro 1 à la succession d'Emery. Reste tout de même que le dossier Jardim était également en haut de la pile du côté d'Arsenal au cas où Arsène Wenger quitte ses fonctions l'été prochain. Autrement dit, les choses ne sont pas encore décantées, et rien ne dit que l'AS Monaco se fera aussi facilement dépouiller de son entraîneur, Leonardo Jardim ayant encore deux ans de contrat.