PSG : Leonardo félicité en interne pour son mercato XXL

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato très cohérent, lequel a fait l’unanimité auprès des supporters et des observateurs. Et pour cause, Leonardo a comblé les différents manques de l’effectif en s’attachant les services de Gueye, Herrera, Sarabia, Icardi, Diallo ou encore Navas. Un mercato qui a également conquis le vestiaire du Paris Saint-Germain, comme l’a témoigné Thomas Meunier. Dans un entretien accordé au site officiel du club francilien, le latéral belge a félicité son directeur sportif pour ce mercato qui permet assurément au PSG de rêver plus grand en coupe d’Europe.

« Des joueurs comme Pablo Sarabia, Idrissa Gueye, ou même Ander Herrera m’aident énormément parce que je suis en contact directement avec eux sur le terrain. C’est le style de joueurs que j’affectionne parce qu’ils ont vraiment l’esprit d’équipe. Pour le reste, on a fait de très bons transferts, que ce soit Keylor Navas, Sergio Rico, Mauro Icardi, c’est du haut niveau. On a vraiment ce que le coach recherchait, un groupe qualitatif et un banc sur lequel il peut compter, je pense que cette année on cumule les deux. On a un groupe plus riche, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Pour moi l’équipe de cette année est vraiment l’équipe qu’un coach voudrait avoir pour être compétitif. Il n’y a pas de secret, pour pouvoir avoir des résultats, il faut autant pouvoir compter sur les titulaires que sur le banc » a confié Thomas Meunier, qui doit en plus apprécier le fait que le PSG n’ait pas recruté de latéral droit susceptible de lui faire de l’ombre au mercato, malgré un réel besoin au vu des performances de Thilo Kehrer l’an passé.