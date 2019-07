PSG : Leonardo fait bonne figure face à ce dossier qui s'enlise au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Revenu aux commandes du marché des transferts au Paris Saint-Germain, Leonardo connaît comme personne les turpitudes de cette période estivale.

Alors, entre les négociations et les prises de parole officielles, il y a souvent une très grosse différence. Leonardo l’a démontré en marge de la préparation du PSG avec notamment le dossier Kevin Trapp. Le gardien allemand est coincé avec une année de contrat restante, et un statut de numéro 2 qui ne lui convient pas. D’autant plus que le dirigeant brésilien rêve de le vendre pour faire de la place à un gardien de grande valeur, par exemple Gigi Donnarumma. Mais pour le moment, le puzzle ne se met pas en place, puisque malgré l’accord avec le FC Porto pour la vente de Trapp, ce dernier ne retrouve pas des conditions salariales satisfaisantes, et a donc repoussé l’approche des Dragons. Résultat, la situation est immuable à l’heure actuelle, et Leonardo a donc expliqué qu’il n’était pas question de changer le duo en place.

« Pour l'instant, on n'a pas prévu la vente de Kevin Trapp. La situation avec Alphonse Areola se répète depuis deux ou trois ans. Il est normal d'y penser. On discute mais aucune décision n'est prise. Kevin ne nous a pas demandé à partir. La situation est claire pour tout le monde. On a deux très bons gardiens », a livré Leonardo, qui ne se fera pas prier si un départ des deux gardiens se met en place. Mais le timing n’est pas encore le bon.