PSG : Leonardo contre Tuchel, Al-Khelaifi en juge ultime

Même s’il est lié contractuellement avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2021, Thomas Tuchel reste quand même en sursis. Il sera jugé en Ligue des Champions.

La saison dernière, pour sa première à la tête du club de la capitale française, Thomas Tuchel avait accompli, avec son équipe, le pire exercice du PSG sous l’ère QSI. Avec la seule Ligue 1 en consolante, l’entraîneur allemand s’était mis sur la sellette. Si le départ de la nouvelle saison rassure tout le monde, TT garde tout de même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, surtout que Leonardo ne serait pas un grand fan de Tuchel. Et d’après Philippe Sanfourche, le directeur sportif brésilien empiéterait même d’ailleurs sur les plate-bandes de son entraîneur.

« De toute façon, Tuchel ne fera rien seul. Il sera toujours en concertation avec Leonardo. C’est une évidence. Il y a deux joueurs qui sont absolument incontournables qui sont Neymar et Mbappé. Après, Di Maria est flamboyant aujourd’hui. S’il baisse un peu de régime, il peut passer à la moulinette assez rapidement. Il reste un poste que se partageront trois joueurs en fonction des états de forme et des blessures. Di Maria en relayeur dans un milieu à 3 ? Alors ça, je n’y crois pas trop… Le cas de figure s’est déjà présenté à de nombreuses reprises la saison dernière et Thomas Tuchel a préféré mettre Julian Draxler, voire Dani Alves, alors qu’il y avait une possibilité pour Di Maria », explique le journaliste de RTL, qui estime donc que Tuchel est plus ou moins mis sous tutelle, ou du moins attentivement suivi. Et ce n'est pas la troisième défaite en championnat déjà concédée, ce vendredi à Dijon, qui va faire remonter la cote de l'entraineur allemand.