PSG : Leonardo arrive avec une énorme recrue, le rêve fou est en marche

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Un peu contre toute attente, Leonardo va effectuer son grand retour au sein du Paris Saint-Germain.

Il y a quelques semaines encore, Leonardo était dirigeant du Milan AC et Antero Henrique était solidement attaché à son poste de directeur sportif dans la capitale. Mais en ce début juin, le grand chambardement a lieu. Le Brésilien a quitté ses fonctions en Italie… afin de revenir au PSG. Leo va effectivement revenir à Paris, soit en tant que président délégué ou à la direction sportive, en lieu et place du Portugais. Six ans après son départ, l'initiateur du projet QSI va donc revenir aux affaires, avec un premier gros objectif en ligne de mire. Avant d’être présenté, celui qui est attendu à Paris ce week-end veut boucler un énorme transfert.

Après avoir notamment recruté Thiago Silva en 2012, Leonardo ambitionne d’en faire de même avec Matthijs De Ligt, selon les informations de RMC. Courtisé par tous les grands clubs européens, et notamment par le Barça et la Juventus, le défenseur néerlandais pourrait finalement opter pour Paris. Pour arriver à ses fins, le dirigeant de 49 ans compte mettre le paquet pour convaincre Mino Raiola, l’agent du prodige de 19 ans, qui avait notamment placé Zlatan Ibrahimovic au PSG. S’il arrive à finaliser ce transfert XXL avec l’Ajax Amsterdam, Leonardo reviendrait en tout cas par la très grande porte. De quoi redonner le sourire aux supporters franciliens, pas forcément à la fête ces derniers mois.