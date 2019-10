PSG : Leonardo adoubé, il a sauvé le projet du Qatar

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

La saison dernière, le doute planait au-dessus du Paris Saint-Germain et du projet mené par QSI suite à l’élimination en Ligue des Champions face à Manchester United. Mais cet été, le champion de France en titre s’est remis sur de bons rails. Notamment grâce au retour de Leonardo, lequel a réalisé un mercato parfait et a rétabli l’autorité au sein de l’institution. Pour Jimmy Algerino, ancien milieu de terrain de Paris, les rêves les plus fous sont permis grâce au come-back du Brésilien.

« Je suis persuadé que Paris va dans le bon sens. Leonardo est revenu et a repris le projet en mains. Il a fait en sorte de rectifier les erreurs commises ces dernières années. Le projet initial était de briller sur la scène française et européenne. Maintenant, Paris avance ses pions pour tenter de faire mieux cette saison que ce qu'il avait fait l'an dernier. Neymar est resté. Le collectif se met en place avec un entraîneur confirmé. Leonardo a montré qu'il était revenu pour vraiment insuffler un nouvel élan au projet parisien. C'est passionnant à suivre » a-t-il confié, interrogé par Le Foot Paris. Des propos qui devraient trouver un écho important chez les supporters parisiens…